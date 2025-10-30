Cercola controlli nelle scuole | droga e coltelli negli zaini denunciati due minorenni
A Cercola i carabinieri hanno effettuato un servizio a largo raggio controllando le aree comuni dell?istituto scolastico Ipsar Tognazzi di viale Italia nel parco Europa. Prezioso il. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
