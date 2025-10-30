Cercola controlli nelle scuole | droga e coltelli negli zaini denunciati due minorenni

Ilmattino.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cercola i carabinieri  hanno effettuato un servizio a largo raggio controllando le aree comuni dell?istituto scolastico Ipsar Tognazzi di viale Italia nel parco Europa. Prezioso il. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

cercola controlli nelle scuole droga e coltelli negli zaini denunciati due minorenni

© Ilmattino.it - Cercola, controlli nelle scuole: droga e coltelli negli zaini, denunciati due minorenni

News recenti che potrebbero piacerti

cercola controlli scuole drogaCercola, carabinieri a scuola: 2 minorenni con coltello e droga negli zaini - Controlli Carabinieri nella scuola IPSAR Tognazzi di Cercola: denunciati 2 studenti minorenni per possesso di un coltello e droga. Secondo quotidianodelsud.it

cercola controlli scuole drogaCercola, controlli nelle scuole: 15enne con un coltello e 16enne con droga, denunciati - A Cercola i carabinieri hanno effettuato un servizio a largo raggio controllando le aree comuni dell’istituto scolastico Ipsar Tognazzi di viale Italia nel parco Europa. Come scrive msn.com

cercola controlli scuole drogaCercola, studenti, droga e armi: controlli dei Carabinieri all’Ipsar Tognazzi - Arrestato un 24enne di Ponticelli con quasi un chilo di droga ... ilgazzettinovesuviano.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Cercola Controlli Scuole Droga