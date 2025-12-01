Cade dal terzo piano a Ponzano Magra a La Spezia bimba di 4 anni salva grazie ai fili del bucato
Bambina di 4 anni cade dal terzo piano a Ponzano Magra, vicino La Spezia: ad attenuare la caduta i fili del bucato. È ricoverata al Gaslini di Genova. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
