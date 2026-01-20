Papà dona alla sua bimba due organi | è il primo doppio trapianto in vita in Italia

Un padre ha effettuato il primo doppio trapianto in vita in Italia, donando alla propria figlia un rene e una porzione di fegato. L’intervento, eseguito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, rappresenta una significativa innovazione nel campo dei trapianti. Questa procedura dimostra l'importanza della donazione e delle possibilità offerte dalla medicina moderna per salvare vite e migliorare la qualità di vita dei pazienti.

A donare due organi in simultanea, in vita, alla figlia si sette anni è stato un padre. È il primo trapianto combinato in Italia ed è stato eseguito a Bergamo, all'ospedale Papa Giovanni XXIII.

Un intervento straordinario si è svolto all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove un padre ha donato un rene e una porzione di fegato alla figlia, contribuendo a salvarle la vita.

A Bergamo è stato effettuato il primo trapianto combinato da donatore vivente in Italia, con un padre che ha donato due organi alla propria figlia.

Ha donato a sua figlia di 7 anni il rene e parte del fegato: un gesto di amore da parte di un padre, ma a rendere ancora più speciale questa operazione è il fatto che si tratta del primo trapianto combinato da vivente in Italia.

Per la prima volta in Italia è stato eseguito un trapianto combinato di due organi prelevati da un unico donatore vivente. L'intervento, altamente complesso e innovativo, è stato realizzato lo scorso anno.

