Anziano si addentra nel bosco per raccogliere funghi e non fa più ritorno Ritrovato dopo due ore

Tarantini Time Quotidiano Il personale del Commissariato di Martina Franca è stato allertato per la scomparsa di un anziano signore che alle prime ore del pomeriggio, parcheggiata l’autovettura in una zona tra i comuni di Grottaglie e Martina Franca, si era inoltrato nel bosco alla ricerca di funghi. La moglie che era ad attenderlo in auto, non vedendolo ritornare, molto preoccupata, grazie anche all’aiuto di un automobilista di passaggio, ha telefonato al 112 NUE per dare l’allarme. I poliziotti della Squadra Volante del Commissariato di Martina Franca hanno appreso che l’uomo di 82 anni si era allontanato senza il telefono cellulare e che nell’ultimo periodo non versava in condizioni fisiche ottimali vista l’età avanzata. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Anziano si addentra nel bosco per raccogliere funghi e non fa più ritorno. Ritrovato dopo due ore

Contenuti che potrebbero interessarti

Belluno, si addentra nel bosco per cercare un cervo ferito a Selva di Cadore: Ermenegildo Lorenzini muore a 83 anni - È stato ritrovato senza vita Ermenegildo Lorenzini, l’uomo di 83 anni di Selva di Cadore (Belluno) la cui ... Scrive corrieredelveneto.corriere.it

Anziano cerca un cervo ferito nel bosco, l'amico non lo vede tornare e lancia l'allarme. L'86enne trovato morto, il suo corpo vegliato tutta la notte - Era uscito di casa e si era addentrato nel bosco alla ricerca di un cervo ferito, ma dopo ore l'anziano non aveva ancora fatto ritorno. Segnala ilgazzettino.it

Cerca un cervo ferito nel bosco, anziano muore nel Bellunese - È stato ritrovato senza vita nella serata di ieri un uomo di 86 anni, di Selva di Cadore (Belluno), la cui scomparsa era stata segnalata da un amico che lo ... Scrive notizie.tiscali.it