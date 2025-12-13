Cinque morti in carcere fra Roma Viterbo e Lecce Due suicidi nel penitenziario salentino

Nel giro di pochi giorni si sono verificati cinque decessi in carcere tra Roma, Viterbo e Lecce, con due suicidi nel penitenziario salentino. L'episodio solleva preoccupazioni sulle condizioni di detenzione e sulla tutela della salute mentale dei detenuti. Un approfondimento sulle circostanze e le implicazioni di questa emergenza carceraria.

