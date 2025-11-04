Botte dal marito ubriaco donna saronnese finisce in ospedale con i due figli piccoli
Saronno (Varese), 4 novembre 2025 – Il silenzio del quartiere Matteotti è stato rotto dalle grida arrivate dalla strada. Poi alcune persone hanno chiamato il 112 segnalando una situazione urgente. Così domenica, prima dell’alba, un’ambulanza è arrivata nel quartiere per una donna ferita. La donna è stata aggredita dal marito. Da quanto riferito l’uomo che si è allontanato sarebbe stato in stato di ebbrezza. I soccorritori hanno raggiunto il punto indicato dai residenti. Hanno trovato la donna insieme ai figli minori che erano con lei quando l’aggressione è avvenuta. Botte davanti alle figlie, sputi e pugni: “Ti rendo zoppa per la vita”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
