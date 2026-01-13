Accoltellata in casa dal marito che poi fugge a piedi e si costituisce | lei è gravissima lui viene arrestato Il figlio era con i genitori
Un pomeriggio di routine a Muggiò si è trasformato in tragedia: una donna è stata accoltellata in casa dal marito, che poi si è costituito. La vittima versa in condizioni gravissime, mentre l’uomo è stato arrestato. Il figlio della coppia era presente al momento dell’accaduto, assistendo all’evento. La vicenda ha sconvolto la comunità locale, che ora si interroga sulle cause di questa violenta aggressione.
Un pomeriggio di ordinaria quotidianità si è trasformato in dramma a Muggiò, nella provincia di Monza e Brianza. Verso le 18 di martedì 13 gennaio, all'interno. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Accoltellata in casa dal marito che poi fugge a piedi e si costituisce: lei è gravissima. Il figlio era con i genitori
Leggi anche: Accoltellata in casa dal compagno che poi fugge a piedi e si costituisce: lei è gravissima. Il figlio era con i genitori
Marito accoltella la moglie, lei fugge gettandosi dalla finestra a Ventimiglia; Accoltella la moglie a Ventimiglia lei fugge lanciandosi dal terrazzo | Foto.
Accoltellata in casa dal marito che poi fugge a piedi e si costituisce: lei è gravissima. Il figlio era con i genitori - Un pomeriggio di ordinaria quotidianità si è trasformato in dramma a Muggiò, nella provincia di Monza e Brianza. msn.com
Muggiò, 31enne accoltellata dall'ex davanti al figlio piccolo: l'uomo fugge e poi si costituisce - Accoltellata a Muggiò: 31enne gravemente ferita dal compagno, bimbo piccolo presente in casa. notizie.it
Muggiò, donna di 31 anni accoltellata in casa: i carabinieri arrestano il marito 43enne - Soccorsa, è Ricoverata in prognosi riservata, all’ospedale San Gerardo di Monza. msn.com
Accoltellata in casa dal marito, si lancia dalla finestra per salvarsi: è grave - facebook.com facebook
Sarno, padre accoltella il figlio durante una lite in casa. Il 20enne ricoverato in ospedale: ha un polmone perforato x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.