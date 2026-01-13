Accoltellata in casa dal marito che poi fugge a piedi e si costituisce | lei è gravissima lui viene arrestato Il figlio era con i genitori

Un pomeriggio di routine a Muggiò si è trasformato in tragedia: una donna è stata accoltellata in casa dal marito, che poi si è costituito. La vittima versa in condizioni gravissime, mentre l’uomo è stato arrestato. Il figlio della coppia era presente al momento dell’accaduto, assistendo all’evento. La vicenda ha sconvolto la comunità locale, che ora si interroga sulle cause di questa violenta aggressione.

Un pomeriggio di ordinaria quotidianità si è trasformato in dramma a Muggiò, nella provincia di Monza e Brianza. Verso le 18 di martedì 13 gennaio, all'interno. 🔗 Leggi su Leggo.it

