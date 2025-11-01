Ad Halloween Doncic fa paura e raggiunge Chamberlain Avdija show Portland batte Denver

Nella prima giornata di Nba Cup lo sloveno segna per la terza volta di fila oltre 40 punti, non succedeva dai tempi di "Wilt the stilt". Chicago vola contro i Knicks, l'ala israeliana dei Blazers rimonta i Nuggets.

Ad Halloween Doncic fa paura e raggiunge Chamberlain. Avdija show, Portland batte Denver - Nella prima giornata di Nba Cup lo sloveno segna per la terza volta di fila oltre 40 punti, non succedeva dai tempi di "Wilt the stilt".

NBA, il 'nuovo' Doncic fa davvero paura: fisico perfetto per la stagione della riscossa - Quest'estate Doncic si è allenato sobbarcandosi due sessioni al giorno e, probabilmente anche in questo caso per la prima volta in carriera, ha abbandonato la pallacanestro.