ad halloween doncic fa paura e raggiunge chamberlain avdija show portland batte denver

Gazzetta.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima giornata di Nba Cup lo sloveno segna per la terza volta di fila oltre 40 punti, non succedeva dai tempi di "Wilt the stilt". Chicago vola contro i Knicks, l'ala israeliana dei Blazers rimonta i Nuggets. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

