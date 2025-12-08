OKC non si ferma Doncic trascina i Lakers vincono Denver e Boston
Successi anche per Golden State e New York, crisi Toronto ROMA - Prosegue la regular season di Nba. Nonostante l'assenza di Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma domina Utah a domicilio 131-101. Chet Holmgren e Jalen Williams fanno le veci dell'Mvp e combinano 50 punti (25+25). Bene Aaron Wiggins in usc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Oklahoma non ferma la sua corsa. I campioni Nba, trascinati dai 37 punti di Shai Gilgeous-Alexander, hanno battuto Portland 122-95. Successo anche per i Lakers sugli Utah Jazz per 108-106 grazie ai 33 punti e 11 rimbalzi di Luka Doncic.
NBA: un’incontenibile OKC fa 15 di fila, LeBron James e Luka Doncic trascinano i Lakers - I campioni in carica continuano a macinare vittorie: stesi gli Utah Jazz, mentre i gialloviola superano Philadelphia. Secondo sportal.it