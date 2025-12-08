OKC non si ferma Doncic trascina i Lakers vincono Denver e Boston

Successi anche per Golden State e New York, crisi Toronto ROMA - Prosegue la regular season di Nba. Nonostante l'assenza di Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma domina Utah a domicilio 131-101. Chet Holmgren e Jalen Williams fanno le veci dell'Mvp e combinano 50 punti (25+25). Bene Aaron Wiggins in usc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

okc non si ferma doncic trascina i lakers vincono denver e boston

