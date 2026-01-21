Filippo Santori, 42enne dj e tecnico del suono di Pesaro, è stato trovato morto a Bali. L'uomo, che avrebbe compiuto 43 anni a marzo, non aveva più contattato amici e parenti nelle ultime ore e aveva lasciato un messaggio sui social:

Filippo Santori, apprezzato dj, speaker e tecnico del suono pesarese 42enne, è stato trovato morto a Bali nelle scorse ore: l'uomo, che avrebbe compiuto 43 anni a marzo, non si faceva più sentire da giorni neppure tramite i propri profili social, strumento attraverso il quale aveva continuato a mantenere i contatti con amici e parenti. A quanto pare, stando alle poche notizie fatte circolare al momento dalla stampa dell'isola indonesiana, Santori sarebbe deceduto a causa di una polmonite, ma ovviamente si attende la diffusione di ulteriori dettagli da parte delle autorità circa il suo decesso, nell'attesa che si possa procedere col rientro della salma in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dj italiano trovato morto a Bali, l'ultimo messaggio di Filippo Santori: "Non sto bene, scusatemi"

