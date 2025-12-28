Brigitte e quell' ultimo messaggio Sto guarendo
Brigitte Bardot, icona del cinema francese, è venuta a mancare all'età di 91 anni. Le sue condizioni di salute, che avevano destato preoccupazione sin dallo scorso ottobre, confermano il suo addio. La notizia rappresenta una perdita per il mondo dello spettacolo e per chi ha seguito la sua carriera.
L’annuncio della morte dell’iconica attrice francese, Brigitte Bardot, all’età di 91 anni giunge quasi a sorpresa, anche se dallo scorso ottobre le sue condizioni di salute destavano preoccupazione. In realtà, il suo ultimo messaggio pubblico, risalente al 1 dicembre, era stato rassicurante dopo una serie di notizie allarmanti successive a un intervento subito a ottobre. Bardot aveva voluto. 🔗 Leggi su Feedpress.me
