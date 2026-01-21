Disastro Atalanta si fa rimontare in casa dall'Athletic per 3-2 | secondo tempo da dimenticare

L'Atalanta si fa sorprendere nel secondo tempo e subisce una rimonta dall'Athletic Bilbao, che conquista i tre punti con un risultato di 3-2 a Bergamo. Dopo una buona prova nel primo tempo, la squadra nerazzurra ha subito un calo che ha permesso agli avversari di rimontare e vincere la partita, avvicinandosi ai playoff. Un episodio che richiede analisi e riflessioni per migliorare le prestazioni future.

