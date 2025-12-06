Diao fa iniziare in ritardo il secondo tempo di Inter-Como Fabregas si scusa con Chivu | cos'è successo
Diao fa iniziare in ritardo il secondo tempo di Inter-Como. L'attaccante degli ospiti ha cambiato più volte le scarpette e allora Chivu ha chiesto spiegazioni a Fabregas che è corso subito per scusarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
