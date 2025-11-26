Peccato Athletic Palermo passa in vantaggio ma si fa rimontare dalla Nissa | sfuma l' aggancio al primo posto

Arriva la prima sconfitta interna per l’Athletic Club Palermo. I nerorosa hanno perso 2-1 nel match con la Nissa, recupero del match interrotto lo scorso 9 novembre al 18° minuto. Un risultato che lascia non pochi rimpianti per la squadra di Emanuele Ferraro, propositiva per lunghi tratti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

