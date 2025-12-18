Diga di Vetto il Commissario Orlandini annuncia una conferenza per i sindaci

Il Commissario Orlandini ha annunciato una conferenza dedicata ai sindaci, in seguito al secondo incontro del Dibattito Pubblico a Sorbolo Mezzani. Durante l’evento, è stato presentato il documento di fattibilità delle diverse opzioni progettuali per l'invaso e le opere sinergiche nel bacino del torrente Enza, segnando un passo importante nel percorso di confronto e pianificazione.

Si è tenuto oggi pomeriggio, nel Comune di Sorbolo Mezzani, il secondo incontro del Dibattito Pubblico sulle alternative di invaso e opere sinergiche del bacino del torrente Enza, nel corso del quale è stato presentato il documento di fattibilità delle alternative progettuali. Sono stati 74 i. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Diga di Vetto, incontro in Bonifica Parmense con il Commissario Orlandini e le istituzioni locali Leggi anche: Diga di Vetto, il confronto. Dibattito pubblico partito. Ma i sindaci non ci sono Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Diga di Vetto, giovedì 18 dicembre arriva in visita il ministro Salvini; Al MIT una riunione per la Diga di Vetto, Salvini conferma l’impegno del governo; Diga di Vetto, venerdì 12 dicembre il primo incontro del Dibattito Pubblico; Diga di Vetto, l’incontro. La richiesta dei Comuni: Servono compensazioni. Oggi sopralluogo del ministro Salvini alla diga di Vetto - Nel clima delle feste natalizie, Matteo Salvini ha scelto di lanciare un messaggio preciso: entro la fine della legislatura sarà posata la prima pietra ... redacon.it

Diga di Vetto, incontro al ministero per accelerare l'iter - Passi avanti verso la realizzazione della Diga di Vetto, invaso con una capacità prevista di almeno 86 milioni di metri cubi d’acqua, progettato per garantire un approvvigionamento idrico stabile per ... gazzettadiparma.it

Diga di Vetto, venerdì 12 dicembre il primo incontro del Dibattito Pubblico - Sarà presente il professor ingegner Stefano Orlandini, Commissario Straordinario del Governo, verrà presentato il documento di fattibilità delle alternative progettuali ... parmatoday.it

Oggi sopralluogo del ministro Salvini alla diga di Vetto - facebook.com facebook

Nasce il tavolo di coordinamento istituzionale sulla diga di Vetto x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.