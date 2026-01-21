La scomparsa di Diego B., 14enne di Verona, avvenuta il 12 gennaio e risolta dopo nove giorni a Milano, ha attirato l’attenzione della comunità. Questo episodio ha messo in luce le dinamiche legate alle persone scomparse e l’importanza di strumenti di supporto e collaborazione tra le forze dell’ordine e i cittadini. Di seguito, il racconto dei dettagli e del retroscena di questa vicenda.

La vicenda d i Diego B., il 14enne veronese scomparso il 12 gennaio e ritrovato nove giorni dopo a Milano, ha sconvolto la comunità locale. Il giovane era sparito senza dare notizie ai familiari, scatenando ore di apprensione tra genitori, amici e forze dell’ordine. Solo grazie a un’indagine capillare della polizia è stato possibile rintracciarlo in una casa di comunità in via Livigno, nel capoluogo lombardo. Dietro la sua fuga, però, si nascondono elementi che gettano luce su un retroscena incredibile: prima di andare via, Diego aveva lasciato un messaggio su un gruppo WhatsApp con gli amici in cui spiegava di voler andare « a Milano e in Svizzera per fare i soldi facili ». 🔗 Leggi su Tvzap.it

Diego scomparso e ritrovato, dov'è stato per nove giorni: il retroscena incredibile

