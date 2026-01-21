Diego Baroni è stato ritrovato | il 14enne era scomparso da giorni

È stato ritrovato Diego Baroni, il ragazzo di 14 anni scomparso da San Giovanni Lupatoto il 12 gennaio. La sua assenza aveva generato preoccupazione tra familiari e abitanti della zona. Ora, grazie alle forze dell’ordine, Diego è stato ritrovato e si trova in buone condizioni. La notizia porta sollievo a tutta la comunità, che attendeva aggiornamenti sul suo stato.

È stato ritrovato Diego Baroni, il ragazzo di 14 anni scomparso da San Giovanni Lupatoto il 12 gennaio scorso. L’adolescente è stato rintracciato a Milano e in queste ore la madre è in viaggio per riportarlo a casa. Il Comune di San Giovanni Lupatoto ha confermato il ritrovamento e ha espresso grande soddisfazione per l’esito positivo della vicenda, sottolineando l’impegno profuso in questi giorni per localizzare il ragazzo. L’assessora alla Comunicazione, Debora Lerin, ha dichiarato che tutta la comunità è felice: «Siamo molto soddisfatti del lavoro delle autorità e di essere stati utili nel ritrovamento di un bambino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Ritrovato a Milano Diego Baroni: il 14enne si era allontanato da San Giovanni Lupatoto 8 giorni faÈ stato ritrovato a Milano Diego Baroni, il 14enne scomparso otto giorni fa da San Giovanni Lupatoto.

