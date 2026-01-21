Diego Baroni è stato ritrovato | il 14enne era scomparso da giorni

È stato ritrovato Diego Baroni, il ragazzo di 14 anni scomparso da San Giovanni Lupatoto il 12 gennaio. La sua assenza aveva generato preoccupazione tra familiari e abitanti della zona. Ora, grazie alle forze dell’ordine, Diego è stato ritrovato e si trova in buone condizioni. La notizia porta sollievo a tutta la comunità, che attendeva aggiornamenti sul suo stato.

È stato ritrovato Diego Baroni, il ragazzo di 14 anni scomparso da San Giovanni Lupatoto il 12 gennaio scorso. L’adolescente è stato rintracciato a Milano e in queste ore la madre è in viaggio per riportarlo a casa. Il Comune di San Giovanni Lupatoto ha confermato il ritrovamento e ha espresso grande soddisfazione per l’esito positivo della vicenda, sottolineando l’impegno profuso in questi giorni per localizzare il ragazzo. L’assessora alla Comunicazione, Debora Lerin, ha dichiarato che tutta la comunità è felice: «Siamo molto soddisfatti del lavoro delle autorità e di essere stati utili nel ritrovamento di un bambino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Da dieci giorni il 14enne #DiegoBaroni è sparito nel nulla. Angoscia a #Verona, aperto un fascicolo: ipotesi di fuga volontaria, ma anche di sottrazione di minore x.com

Diego Baroni scomparso, si indaga per sottrazione di minore. Il 14enne potrebbe essere stato plagiato al punto di abbandonare mamma, sorelle e scuola - facebook.com facebook