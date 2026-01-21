Ritrovato a Milano Diego Baroni | il 14enne si era allontanato da San Giovanni Lupatoto 8 giorni fa
È stato ritrovato a Milano Diego Baroni, il 14enne scomparso otto giorni fa da San Giovanni Lupatoto. La sua famiglia e le autorità ringraziano chi ha contribuito alle ricerche e si augurano che il ragazzo possa tornare presto a casa in sicurezza.
È stato ritrovato in questi minuti Diego Baroni, il 14enne scomparso 8 giorni fa da San Giovanni Lupatoto. La mamma si sta recando a Milano, dove l'adolescente è stato rintracciato, per riportarlo a casa.🔗 Leggi su Fanpage.it
Diego Baroni scomparso a San Giovanni Lupatoto vicino Verona, il post della madre del 14enne: "Mi serve aiuto"Il 14enne Diego Baroni è scomparso il 12 gennaio a San Giovanni Lupatoto, vicino Verona.
Diego Baroni scomparso da sei giorni: camminata silenziosa nel Veronese per il 14enne, le ricerche si spostano a MilanoDa sei giorni, le ricerche per Diego Baroni, il 14enne scomparso a San Giovanni Lupatoto, continuano senza sosta.
