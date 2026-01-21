Diego Baroni è stato ritrovato a Milano

Diego Baroni, il quattordicenne scomparso da Verona il 12 gennaio, è stato rintracciato a Milano. È stato ritrovato nella periferia della città, in via Livigno, e si trova in buone condizioni. La sua vicenda si conclude positivamente, offrendo un esito rassicurante per la famiglia e le persone coinvolte.

Lieto fine per la vicenda del quattordicenne scomparso da Verona lo scorso 12 gennaio. Diego Baroni è stato trovato nella periferia di Milano, in via Livigno, in buone condizioni. Lo ha riferito il sindaco di San Giovanni Lupatoto (Verona), Attilio Gastaldello Prima di spegnersi, il giorno stesso della sua scomparsa, il cellulare del ragazzo aveva agganciato una cella telefonica a Milano. Proprio per questo motivo gli inquirenti avevano subito ipotizzato che lo studente avesse raggiunto la città lombarda per andare a trovare alcuni amici. Amici evidentemente sconosciuti alla madre, che ha negato che Diego avesse contatti con qualcuno residente all'ombra della Madonnina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

