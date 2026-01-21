Diego Baroni è stato ritrovato a Milano | era scomparso da giorni

Diego Baroni, il ragazzo di 14 anni scomparso alcuni giorni fa da San Giovanni Lupatoto, Verona, è stato ritrovato a Milano mercoledì mattina. La notizia è stata confermata dalle autorità, che hanno comunicato il suo ritrovamento senza ulteriori dettagli. La famiglia e le forze dell’ordine esprimono sollievo per il suo ritrovamento e ringraziano chi ha contribuito alle ricerche.

Diego Baroni, il ragazzino di 14 anni scomparso da giorni da San Giovanni Lupatoto (Verona), è stato ritrovato mercoledì mattina a Milano. Come sta Diego BaroniStando alle prime indicazioni, il quattordicenne si è presentato nella casa di comunità di via Livigno e gli incaricati hanno avvertito.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Diego Baroni è stato ritrovato: il 14enne era scomparso da giorniÈ stato ritrovato Diego Baroni, il ragazzo di 14 anni scomparso da San Giovanni Lupatoto il 12 gennaio.

Diego Baroni trovato a Milano: è vivo e sta bene. Era scomparso da 9 giorniDiego Baroni, il ragazzo di 14 anni di San Giovanni Lupatoto scomparso il 12 gennaio a Milano, è stato ritrovato e sta bene.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Diego Baroni, ragazzo di 14 anni scomparso da giorni: le ricerche anche a Milano; Diego Baroni scomparso da casa a 14 anni: Visto l'ultima volta in stazione a Verona, il cellulare localizzato a Milano; Camminata con preghiera per Diego Baroni, mentre le ricerche continuano; San Giovanni Lupatoto, la scomparsa del 14enne Diego Baroni: ore d'angoscia per la famiglia.

Diego Baroni trovato a Milano: è vivo e sta bene. Era scomparso da 9 giorniE' stato trovato a Milano, in buone condizioni, Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto di cui si erano perse le tracce il 12 gennaio. Lo ha riferito il sindaco della ... leggo.it

Ritrovato a Milano Diego Baroni: il 14enne si era allontanato da San Giovanni Lupatoto 8 giorni faÈ stato ritrovato in questi minuti Diego Baroni, il 14enne scomparso 8 giorni fa da San Giovanni Lupatoto. La mamma si sta recando a Milano, dove l’adolescente è stato rintracciato, per riportarlo a ... fanpage.it

Da dieci giorni il 14enne #DiegoBaroni è sparito nel nulla. Angoscia a #Verona, aperto un fascicolo: ipotesi di fuga volontaria, ma anche di sottrazione di minore x.com

Diego Baroni scomparso, si indaga per sottrazione di minore. Il 14enne potrebbe essere stato plagiato al punto di abbandonare mamma, sorelle e scuola - facebook.com facebook