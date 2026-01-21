Diego Baroni è stato ritrovato a Milano | era scomparso da giorni

Diego Baroni, il ragazzo di 14 anni scomparso alcuni giorni fa da San Giovanni Lupatoto, Verona, è stato ritrovato a Milano mercoledì mattina. La notizia è stata confermata dalle autorità, che hanno comunicato il suo ritrovamento senza ulteriori dettagli. La famiglia e le forze dell’ordine esprimono sollievo per il suo ritrovamento e ringraziano chi ha contribuito alle ricerche.

Diego Baroni, il ragazzino di 14 anni scomparso da giorni da San Giovanni Lupatoto (Verona), è stato ritrovato mercoledì mattina a Milano. Stando alle prime indicazioni, il quattordicenne si è presentato nella casa di comunità di via Livigno e gli incaricati hanno avvertito.

Diego Baroni è stato ritrovato: il 14enne era scomparso da giorniÈ stato ritrovato Diego Baroni, il ragazzo di 14 anni scomparso da San Giovanni Lupatoto il 12 gennaio.

Diego Baroni trovato a Milano: è vivo e sta bene. Era scomparso da 9 giorniDiego Baroni, il ragazzo di 14 anni di San Giovanni Lupatoto scomparso il 12 gennaio a Milano, è stato ritrovato e sta bene.

