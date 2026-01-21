Dieci anni dopo aver rifiutato l’Inter, Gabriel Jesus ha dimostrato il suo valore in Champions League, confermando la rinascita della sua carriera. La decisione di scegliere il Manchester City, influenzata da Guardiola, si è rivelata determinante. Ora, il brasiliano è sul mercato, pronto a nuove sfide, mentre il suo passato con l’Inter rimane una pagina significativa della sua evoluzione professionale.

Dieci anni in un flash. Nella serata nera con l'Arsenal c'è un protagonista che l'Inter conosce molto bene: Gabriel Jesus. I due timbri del brasiliano hanno fatto la differenza in campo, ma hanno anche fatto tornare alla memoria quel suo nella primavera del 2016. Fu un verdetto maturato dopo mesi di trattative e di aperture in apparenza incoraggianti. A Milano era appena sbarcato Suning, con ambizioni dichiarate. E c'era un investimento da 30 milioni e passa in ballo per il salto di qualità. L'operazione con il Palmeiras era strategica, con il d.s. Piero Ausilio in prima fila. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dieci anni fa rifiutò l'Inter, ora la straccia in Champions: Gabriel Jesus è rinato, ed è sul mercato

Prima pagina Corriere dello Sport: “Mercato, Gabriel Jesus la bomba. E il Milan si fa sotto?”La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, sabato 13 dicembre 2025, apre con la notizia di Gabriel Jesus come possibile grande colpo di mercato.

Prima pagina Corriere dello Sport: “Delusione Champions: Gabriel Jesus inguaia l’Inter”Nella prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, vengono analizzati gli ultimi sviluppi della Champions League, con particolare attenzione alla partita che ha coinvolto Gabriel Jesus e l’Inter.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Ho testato questo paio di cuffie da $ 40 e mi rifiuto di credere che suonino così bene; L’enorme multa che l’Italia paga per i rifiuti in Campania non è più così enorme; RI-CREAZIONE: DA OGGETTO A RIFIUTO… E RITORNO ENTRA NEL VIVO L’UNDICESIMA EDIZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DI SEI TOSCANA; Rifiuti a Saccolongo, Etra e Bacino Brenta smentiscono i rincari.

Stamattina hanno ammazzato un bambino di dieci anni a est di Deir el-Balah. E in questi giorni continuano a morire bambini assiderati. Bambini che muoiono di freddo perché lo Stato terrorista di Israele ha distrutto le loro case e continua, ancora oggi, a impe - facebook.com facebook

Sto per compiere 47 anni e comincio a chiedermi - forse con un eccesso di pessimismo - se prima di passare a miglior vita vedrò mai in Italia UN partito che riunisca tutti coloro: 1) pro-Ucraina 2) pro-Israele e pro-Palestina senza Hamas 3) pro accoppiata dem x.com