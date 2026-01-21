Prima pagina Corriere dello Sport | Delusione Champions | Gabriel Jesus inguaia l’Inter

Nella prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, vengono analizzati gli ultimi sviluppi della Champions League, con particolare attenzione alla partita che ha coinvolto Gabriel Jesus e l’Inter. La rassegna stampa si concentra anche sulle notizie di mercato e sugli aggiornamenti relativi al Milan, offrendo un quadro chiaro e dettagliato delle vicende calcistiche più recenti.

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 21 gennaio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la delusione per i risultati delle due squadre italiane impegnate ieri sera nella 7^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. Crolla a 'San Siro', 1-3, al cospetto di un super Arsenal, l'Inter di Cristian Chivu. Doppietta di Gabriel Jesus, gol di Viktor Gyökeres, utile solo per le statistiche la bella rete nerazzurra di Petar Sucic.

