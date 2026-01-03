DI Marco Pd sulle aree interne | Vincere lo spopolamento è possibile ma serve la volontà di tutti

Durante l'incontro ad Abbateggio, nell'ambito di #AbbaLeggo, Marco (Pd) ha sottolineato che contrastare lo spopolamento nelle aree interne è possibile, ma richiede l’impegno condiviso di tutti. La presentazione del libro di Nicholas Tomeo, “Vocabolario delle aree interne”, ha offerto un'occasione per riflettere sulle sfide e le opportunità di queste comunità, valorizzando il ruolo di iniziative culturali e di sensibilizzazione.

Si è svolto ad Abbateggio, nell'ambito della rassegna #AbbaLeggo, l'incontro per la presentazione del libro di Nicholas Tomeo, autore del "Vocabolario delle aree intern"e, volume già insignito della medaglia della Camera dei Deputati al Premio Parco Majella lo scorso luglio. Presente il.

