Di Marco Pd contro la Tua | Lo stato del trasporto pubblico penalizza le aree interne e i pendolari

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Di Marco, ha annunciato la presentazione di un'interrogazione alla giunta regionale in merito allo stato di Tua, l'azienda di trasporto pubblico regionale e in particolare ai problemi che affliggono il personale e i passeggeri:““La. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

di marco pd contro la tua lo stato del trasporto pubblico penalizza le aree interne e i pendolari

© Ilpescara.it - Di Marco (Pd) contro la Tua: "Lo stato del trasporto pubblico penalizza le aree interne e i pendolari"

Leggi anche: Riclassificazione dei comuni montani, D'Alfonso (Pd): "Decreto-canaglia che svuota le aree interne"

Leggi anche: Subaffidamenti Tua e disservizi del trasporto pubblico, Aruffo e Marongiu: “Comune spettatore passivo”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

marco pd contro tuaDi Marco (Pd) contro la Tua: "Lo stato del trasporto pubblico penalizza le aree interne e i pendolari" - Il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Di Marco interviene in merito alla situazione del trasporto pubblico soprattutto per quanto riguarda le località dell'entroterra ... ilpescara.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.