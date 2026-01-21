federica torzullo il marito claudio carlomagno confessa il femminicidio davanti al pm

Federica Torzullo è stata vittima di un femminicidio ad Anguillara. Claudio Carlomagno, suo marito, ha confessato il delitto durante l'interrogatorio davanti al pubblico ministero a Civitavecchia. Si attende ora la convalida dell’arresto da parte del giudice, mentre proseguono le indagini per chiarire le dinamiche dell’episodio.

È in corso, davanti al gip di Civitavecchia, l'interrogatorio di convalida per Claudio Carlomagno, l'uomo accusato del femminicidio di Anguillara. Secondo quanto affermano le agenzie Ansa e Adnkronos, il marito della vittima Federica Torzullo avrebbe confessato le sue responsabilità davanti agli inquirenti. La sorella Stefania: «Ho denunciato la scomparsa, erano separati in casa: ha detto tante bugie» Nei suoi confronti i pm contestano anche l'occultamento del cadavere di Torzullo. Dall'autopsia è emerso la che donna è stata raggiunta da 23 coltellate, di cui 19 al volto e al collo. 🔗 Leggi su Leggo.it

Federica Torzullo uccisa dal marito, l'autopsia e la pista dei complici: «Le ha martoriato il viso, voleva farla a pezzi e fuggire»Federica Torzullo, 41 anni, è stata uccisa dal marito Claudio Agostino Carlomagno, 45 anni, ora in carcere a Civitavecchia con l’accusa di omicidio volontario aggravato e ... leggo.it

Federica Torzullo, il marito Claudio Carlomagno confessa l'omicidioClaudio Carlomagno, l'uomo accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara, in base a quanto si apprende sta ammettendo le responsabilità e fornendo ... ilmessaggero.it

Federica Torzullo avrebbe tentato di difendersi fino all’ultimo, secondo quanto emerso dalle indagini sulla sua morte. La 41enne è stata uccisa dall’ex marito nella notte tra l’8 e il 9 gennaio ad Anguillara. I colpi inferti, la dinamica dell’aggressione e i segni ri - facebook.com facebook

Il nuovo compagno di Federica Torzullo: «Su Carlomagno troppe ombre, ci è stata tolta in modo atroce» | Arma, cellulare: i punti oscuri x.com