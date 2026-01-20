Australian Open 2026 Sinner al secondo turno | Gaston si ritira

All'Australian Open 2026, Jannik Sinner si è qualificato per il secondo turno dopo la vittoria all’esordio contro Hugo Gaston, che si è ritirato nel terzo set a causa di problemi fisici. L’azzurro, numero 2 del ranking ATP, aveva conquistato i primi due set con autorità prima che Gaston, in lacrime, decidesse di interrompere il match.

Jannik Sinner vince all’esordio agli Australian Open 2026 contro il francese Hugo Gaston (n°94 Atp). L’azzurro, n°2 del mondo, ha conquistato i primi due set del match (6-2 6-1) prima del ritiro del 25enne di Tolosa che ha dovuto dare forfait all’inizio del terzo parziale, tra le lacrime, per dei problemi fisici. La sfida sulla Rod Laver Arena è durata appena un’ora e otto minuti. Nel secondo turno affronterà il vincente della sfida tra l’australiano James Duckworth (n°88) e il croato Dino Prizmic (n°127). “Ho visto che non stava bene, non stava servendo con alte velocità. Non è così che uno vuole vincere, è un giocatore di talento e di grande tocco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

