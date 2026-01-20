Australian Open Gaston si ritira e Sinner va al secondo turno | Non è così che volevo vincere

Nell’incontro degli Australian Open, Jannik Sinner ha superato il primo turno grazie al ritiro di Hugo Gaston, che si trovava in svantaggio per 6-2, 6-1. Il francese, attualmente numero 93 del mondo, ha deciso di ritirarsi, permettendo all’italiano di avanzare senza completare il match. Sinner ha espresso delusione per come si è conclusa la partita, sottolineando che non era il risultato che desiderava ottenere.

Jannik Sinner avanza al secondo turno degli Australian Open. Il suo avversario, il francese Hugo Gaston, attuale numero 93 al mondo, si è ritirato quando l’azzurro era avanti due set 6-2 6-1. « Non è così che uno vuole vincere », dichiara Sinner a fine match. «Lui ha grande talento, sapevo che all’inizio dovevo mantenere un altro livello. Sono contento della partita e di essere tornato qui. Mi sono preparato molto bene: ho lavorato tanto, ho fatto una bella partita di esibizione con Auger-Aliassime. Ma le partite ufficiali sono diverse. Oggi all’inizio avevo un po’ di tensione, però sono partito bene.🔗 Leggi su Open.online

Australian Open 2026, Sinner al secondo turno: Gaston si ritiraAll'Australian Open 2026, Jannik Sinner si è qualificato per il secondo turno dopo la vittoria all’esordio contro Hugo Gaston, che si è ritirato nel terzo set a causa di problemi fisici.

Australian Open, Sinner vola al secondo turno dopo il ritiro di GastonJannik Sinner si è qualificato per il secondo turno degli Australian Open dopo il ritiro di Gaston.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Australian Open 2026, Sinner affronta Gaston: Jannik avanti 1 set a 0; Jannik Sinner - Hugo Gaston all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Sinner-Gaston, primo turno Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Prima sfida Sinner-Gaston agli Australian Open 2026: dove e quando vederla in tv.

Australian Open 2026: Gaston si ritira, Sinner vince sul due a zero! – VIDEO - Australian Open 2026: Sinner era già in vantaggio di due set quando l'avversario si è ritirato permettendo all'italiano di vincere in anticipo! generationsport.it

Gaston in lacrime contro Sinner, perché si è ritirato e i 'fantasmi' di Cobolli e Darderi - Succede tutto durante il secondo set. Dopo game dall'inizio del parziale, quando Sinner aveva già piazzato un break, Gaston comincia ad avvertire forti fitte nella zona addominale, toccandosi ... adnkronos.com

Una questione di pochi minuti, forse di secondi: l'azzurro ha rischiato perfino il ritiro agli Australian Open - facebook.com facebook

Sinner-Gaston, 1° turno degli Australian Open: Jannik comincia la caccia al primo slam dell'anno | Diretta x.com