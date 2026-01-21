Davos Trump arriva in Svizzera dopo il guasto all' Air Force One

Donald Trump è arrivato a Zurigo, in Svizzera, a bordo di Air Force One. L’atterraggio avviene dopo un malfunzionamento che ha coinvolto l’aereo presidenziale statunitense. L’arrivo nel contesto del World Economic Forum di Davos segna un momento di attenzione internazionale, con partecipanti da tutto il mondo. L’evento si svolge in un clima di attesa e di attenzione alle questioni globali.

L’ Air Force One, con a bordo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è atterrato all’aeroporto di Zurigo. Non si tratta del solito Boeing 747, ma della versione militare del Boeing 757. Trump ha dovuto cambiare aereo a causa di un guasto tecnico. Dopo l’atterraggio a Zurigo, Trump è salito su un elicottero per recarsi a Davos al Forum economico mondiale. Sul tavolo la delicata questione della Groenlandia, che il capo della Casa Bianca ha dichiarato di voler acquisire, in contrasto con l’Unione europea. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Groenlandia, la Francia chiede esercitazioni Nato. Trump in viaggio verso Davos dopo il guasto all’Air Force OneLa Groenlandia è al centro di una richiesta francese di esercitazioni NATO nella regione.

Guasto all’Air Force One, l’aereo di Trump costretto ad atterrare dopo il decollo per Davos. Il presidente è ripartito dopo due ore e mezzaIl 21 gennaio 2026, l'Air Force One di Donald Trump ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a causa di un guasto elettrico poco dopo il decollo da Roma, diretto a Davos.

