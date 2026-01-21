Al World Economic Forum di Davos, l’arrivo di Donald Trump ha attirato l’attenzione, con il presidente statunitense che ha subito rivolto critiche all’Europa, affermando: “Non vi riconosco più”. L’evento rappresenta un momento importante per discutere di economia globale e relazioni internazionali, con i principali leader mondiali presenti. La presenza di Trump al forum ha suscitato molte riflessioni sulle dinamiche geopolitiche attuali.

Grande attesa a Davos per l’arrivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, protagonista del World Economic Forum. Il suo viaggio è stato rallentato da un guasto tecnico all’Air Force One, che ha imposto un cambio di aereo. Nel frattempo dal vertice arrivano messaggi forti sullo scenario globale, tra diplomazia, tensioni geopolitiche e proteste. 14:50 – Trump: “Gli Stati Uniti sono il motore economico del pianeta “ Gli Stati Uniti sono « il motore economico del pianeta ». Lo ha dichiarato Donald Trump intervenendo al Forum di Davos, sostenendo che l’economia americana è avviata verso « una crescita mai vista prima, probabilmente mai vista prima in alcun Paese », citando una stima di aumento del Pil pari al 5,4%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Davos, Trump al forum attacca subito l’Europa: “Non vi riconosco più” – La diretta

Il discorso di Donald Trump al World Economic Forum di Davos 2026: la direttaIl 21 gennaio 2026, Donald Trump ha partecipato al World Economic Forum di Davos.

Forum di Davos, Macron: “Trump vuole un’Europa vassalla. Inaccettabile”. Von der Leyen: “Un errore i dazi”Al Forum di Davos, le dichiarazioni dei leader europei si concentrano sulle tensioni con gli Stati Uniti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Davos si prepara al ciclone Trump: E’ il contesto più difficile dal Dopoguerra; Così l'America di Trump invade il World Economic Forum di Davos; Anche il Forum di Davos è diventato a forma di Trump; Il Forum di Davos monopolizzato da Trump. Arriva l’inviato speciale di Putin, mentre Zelensky annulla….

Lo speciale su Davos - World Economic ForumIl presidente Usa è in Svizzera per partecipare al World Economic Forum. L'Air Force One ha avuto un piccolo problema elettrico ed è stato costretto a tornare indietro: il tycoon ha cambiato aereo ed ... tg24.sky.it

Il discorso di Donald Trump al World Economic Forum di Davos 2026Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, atterrato in Svizzera con due ore di ritardo a causa di un piccolo problema elettrico a bordo dell’Air Force One che lo ha costretto a tornare a Washingto ... tpi.it

Sky tg24. . In diretta la giornata in cui Donald Trump partecipa al World Economic Forum di Davos Leggi tutti gli aggiornamenti https://shorturl.at/dz0v5 - facebook.com facebook

#TG2000 - Forum economico mondiale a #Davos. #Trump in ritardo per guasto all’ #AirForceOne #21gennano #Davos26 #Macron #vonderLeyen #economia #TV2000 @tg2000it x.com