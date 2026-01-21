Il discorso di Donald Trump al World Economic Forum di Davos 2026 | la diretta

Il 21 gennaio 2026, Donald Trump ha partecipato al World Economic Forum di Davos. Dopo un breve ritardo causato da un problema tecnico, il presidente degli Stati Uniti ha tenuto un discorso incentrato sulle questioni economiche globali. L'evento ha rappresentato un momento di approfondimento sulle strategie internazionali e sul ruolo degli Stati Uniti nel contesto economico mondiale.

Il discorso di Donald Trump al World Economic Forum di Davos 2026. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, atterrato in Svizzera con due ore di ritardo a causa di un piccolo problema elettrico a bordo dell’Air Force One che lo ha costretto a tornare a Washington per cambiare aereo, pronuncerà oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, un discorso al World Economic Forum di Davos. Al centro dell’agenda ci saranno la sua politica economica “America First”, il nuovo orientamento all’estero basato sul principio della “Pace attraverso la Forza” e le ambizioni dell’attuale amministrazione di Washington sul Venezuela e della Groenlandia. 🔗 Leggi su Tpi.it

Davos, centinaia di manifestanti contro il World Economic ForumA Davos, centinaia di manifestanti hanno sfilato domenica per esprimere il proprio dissenso nei confronti del World Economic Forum, evento che riunisce leader politici e imprenditoriali di rilievo, tra cui il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Argomenti discussi: Trump: In un anno abbiamo fatto più di qualsiasi altra amministrazione. E mostra in tv i volti degli arrestati dall'Ice in Minnesota; WEF: è il giorno di Donald Trump, attesa per discorso; Trump: 365 vittorie in 365 giorni. Su Groenlandia: Fino a che punto mi spingerò? Lo scoprirete; Macron sfida Trump: Non è il momento di un nuovo colonialismo, preferisco il rispetto ai bulli.

Davos, il giorno di Donald Trump. L’attesa per il discorso del presidente Usa e le prime aperture all’UeTrump arriverà in Svizzera con qualche ora di ritrardo per un guasto all’Air Force One. Il suo discorso è previsto alle 16.30 del 21 gennaio. Wall Street respira dopo l’apertura all’Ue mentre le borse ... milanofinanza.it

Forum economico Il presidente statunitense Donald Trump è atterrato all'aeroporto di ZurigoIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump è atterrato all'aeroporto di Zurigo. L'Air Force One ha toccato il suolo svizzero alle 12:36. bluewin.ch

È il giorno di Donald #Trump a #Davos: oggi alle 14.30 il suo discorso al #WEF. Focus sulla #Groenlandia e sui #dazi, che rischiano però di essere un'arma spuntata: in questi giorni, infatti, potrebbe arrivare il verdetto della Corte Suprema. Il servizio di @elisa x.com

«Discorso sconclusionato» da parte di Donald Trump in occasione del suo anniversario alla Casa Bianca. E emergono nuovi timori rispetto al suo stato di salute. - facebook.com facebook