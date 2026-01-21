Davos Trump sul palco Tensioni alla cena di gala il falco Usa Lutnick attacca l' Europa e Lagarde abbandona la sala in anticipo

Durante il recente evento a Davos, sono emerse tensioni tra i protagonisti internazionali. Trump, sul palco, ha mostrato atteggiamenti decisi, mentre a cena si sono verificati scontri tra figure di rilievo come Lutnick e rappresentanti europei. Lagarde ha lasciato anticipatamente l’incontro, evidenziando le difficoltà attuali. Questi sviluppi riflettono le sfide di un’America in cerca di leadership, mentre i mercati e i sondaggi interni segnano una certa incertezza.

(Federico Fubini) Donald Trump parla di un "modello fallito" dell'America sotto Joe Biden che adesso lui sta rovesciando. «Stiamo tirando giù i mulini a vento (le pale eoliche, ndr.) e non ne approviamo nessuna. Abbiamo licenziato i burocrati e allora mi detestavano, ma si sono dovuto trovare dei posti nel privato e ora mi amano». Ripete le cifre mirabolanti, secondo lui, sulla crescita e l'inflazione negli Stati Uniti. «Abbiamo assicurato impegni di investimenti per 18 mila miliardi di investimenti nel nostro Paese, mai fatto da nessun Paese mai. Neanche vicino». E ancora: «Pensavo che ci sarebbe voluto più di un anno, forse un anno e un mese.

