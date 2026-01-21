Davos il premier svedese Kristersson | Sulla Groenlandia non accetteremo ricatti

Durante il forum di Davos, il primo ministro svedese Ulf Kristersson ha affermato che l’Europa non accetterà ricatti riguardo alla Groenlandia. Le sue parole sottolineano la posizione ferma del continente nel difendere gli interessi e la sovranità in quest’area strategica. La dichiarazione rappresenta un chiaro messaggio di fermezza in un contesto di tensioni geopolitiche crescenti.

(LaPresse) – L’Europa non subirà ricatti sulla Groenlandia. È quanto ha detto il primo ministro svedese, Ulf Kristeon, parlando con Associated Press a margine del forum di Davos in Svizzera. Kristeon ha dichiarato che “non speculerebbe” sul fatto che la Nato sia irreparabilmente compromessa a seguito delle minacce del presidente Usa Donald Trump di prendere della Groenlandia e ha affermato che gli europei sono disposti a rafforzare la sicurezza in Groenlandia e in tutto l’Artico, ma “non accetteremo di essere ricattati”. La Svezia ha aderito alla Nato nel 2024. “Vorremmo tornare a discutere seriamente su come cooperare in modo ancora più stretto, ma la Danimarca deve avere la guida in queste discussioni perché si tratta di territorio danese”, ha chiarito il premier di Stoccolma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

