L' Europa a Trump | Groenlandia parte della Nato confini sono inviolabili | L' ex premier svedese | Rischio di un’azione Usa attuale
L'Europa ribadisce l'importanza della collaborazione con gli Stati Uniti sulla sicurezza, sottolineando che il Groenlandia rimane parte della NATO e che i confini devono essere rispettati. La dichiarazione congiunta, firmata anche da Meloni, evidenzia la volontà di affrontare le sfide attuali in modo condiviso, mantenendo un approccio sobrio e responsabile per tutela degli interessi comuni.
Dichiarazione congiunta sottoscritta anche da Meloni: «La sicurezza dell'area è essenziale, va perseguita assieme agli Usa». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
