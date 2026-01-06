I leader Ue a Trump | La Groenlandia fa parte della Nato | L' ex premier svedese | Il rischio di un’azione americana è attuale

I leader dell’UE hanno ribadito l'importanza della NATO e della collaborazione con gli Stati Uniti sulla sicurezza della Groenlandia, sottolineando come l’area rappresenti un elemento strategico condiviso. La dichiarazione, firmata anche dalla premier Meloni, evidenzia la necessità di un approccio coordinato per affrontare le sfide geopolitiche attuali, riconoscendo il ruolo fondamentale di alleanze solide e comuni nell’ambito della sicurezza internazionale.

Groenlandia, la dichiarazione di Meloni e i leader Ue: "Appartiene al suo popolo, fondamentale per la sicurezza" - I capi di Stato e di governo delle principali nazioni dell'Unione hanno preso posizione riguardo alla questione dell'isola che Trump vorrebbe controllare ... msn.com

Ue e Regno Unito gelano Trump: la Groenlandia appartiene al suo popolo - Dichiarazione congiunta di Meloni, Macron, Merz, Tusk, Sánchez, Starmer e Frederiksen prima del vertice dei volenterosi. huffingtonpost.it

Il nuovo inviato di Trump in GROENLANDIA ha il compito di annetterla agli USA | The Essential

Machado: "Voglio rientrare in Venezuela il prima possibile". La leader dell'opposizione: "Non ho più parlato con Trump da ottobre". A Caracas nella notte spari di avvertimento contro droni senza autorizzazione. Delcy Rodriguez giura e apre al presidente Usa - facebook.com facebook

Francis Fukuyama: “Tutti i leader siano duri con Trump o ne diventeranno vittime” x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.