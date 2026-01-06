I leader Ue a Trump | La Groenlandia fa parte della Nato | L' ex premier svedese | Il rischio di un’azione americana è attuale
I leader dell’UE hanno ribadito l'importanza della NATO e della collaborazione con gli Stati Uniti sulla sicurezza della Groenlandia, sottolineando come l’area rappresenti un elemento strategico condiviso. La dichiarazione, firmata anche dalla premier Meloni, evidenzia la necessità di un approccio coordinato per affrontare le sfide geopolitiche attuali, riconoscendo il ruolo fondamentale di alleanze solide e comuni nell’ambito della sicurezza internazionale.
Dichiarazione congiunta sottoscritta anche da Meloni: «La sicurezza dell'area è essenziale, va perseguita assieme agli Usa». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Groenlandia, i leader Ue a Trump: “Fa parte della Nato e appartiene al suo popolo, sovranità e integrità territoriale vanno rispettate”
Leggi anche: “Se gli Usa attaccano un Paese della Nato finisce tutto”. La premier danese replica alle mire di Trump sulla Groenlandia
Groenlandia, la risposta timida dell’Ue a Trump: teme che Donald molli Kiev; Trump e la Groenlandia: «Ci serve assolutamente: è circondata da navi russe e cinesi». La premier danese: «Se ci attaccassero, sarebbe la fine di tutto»; Che Trump ci provi con la Groenlandia, se serve a risvegliare l'Ue dal suo torpore (di M. D'Egidio); Groenlandia: “Se gli Usa ci attaccano finisce tutto, anche la Nato”.
Il messaggio di Meloni e degli altri leader Ue a Trump: "La Groenlandia appartiene al suo popolo" - "La sicurezza dell'Artico rimane una priorità fondamentale per l'Europa ed è fondamentale per la sicurezza internazionale e transatlantica. ilfoglio.it
Groenlandia, la dichiarazione di Meloni e i leader Ue: "Appartiene al suo popolo, fondamentale per la sicurezza" - I capi di Stato e di governo delle principali nazioni dell'Unione hanno preso posizione riguardo alla questione dell'isola che Trump vorrebbe controllare ... msn.com
Ue e Regno Unito gelano Trump: la Groenlandia appartiene al suo popolo - Dichiarazione congiunta di Meloni, Macron, Merz, Tusk, Sánchez, Starmer e Frederiksen prima del vertice dei volenterosi. huffingtonpost.it
Il nuovo inviato di Trump in GROENLANDIA ha il compito di annetterla agli USA | The Essential
Machado: "Voglio rientrare in Venezuela il prima possibile". La leader dell'opposizione: "Non ho più parlato con Trump da ottobre". A Caracas nella notte spari di avvertimento contro droni senza autorizzazione. Delcy Rodriguez giura e apre al presidente Usa - facebook.com facebook
Francis Fukuyama: “Tutti i leader siano duri con Trump o ne diventeranno vittime” x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.