Fiorentina in crisi, orrore sui social: mogli dei giocatori viola minacciate sui social. Una di loro rompe il silenzio svelando l’accaduto. La crisi della Fiorentina ha superato il livello di guardia, travalicando i confini del rettangolo verde per sfociare in una deriva inaccettabile. La situazione a Firenze si è fatta incandescente: la recente sconfitta contro il Sassuolo, che ha inchiodato la squadra all’ultimo posto in classifica in solitaria (dopo la vittoria del Verona), ha scatenato la rabbia di una frangia tossica del tifo. Una tensione che non si è limitata alla contestazione sportiva, ma si è trasformata in un vile attacco personale alle famiglie dei tesserati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Fiorentina sempre più in crisi, ma scoppia l’orrore sui social: mogli dei calciatori minacciate sui social. Una di loro rompe il silenzio raccontando l’accaduto

