Pd aumentano i tesserati | Invito ai giovani

Il tesseramento del Partito Democratico di Potenza Picena si è concluso con risultati positivi per il 2025. Rispetto all’anno precedente, gli iscritti sono aumentati del 10 per cento, passando da 140 a 154. Questo incremento evidenzia un interesse crescente tra i cittadini, con particolare attenzione ai giovani. Un segnale di vitalità e partecipazione che invita a continuare nel percorso di dialogo e confronto all’interno del partito.

Si è chiuso a fine anno il tesseramento 2025, e il circolo del Partito democratico di Potenza Picena ha registrato numeri più che positivi: i 140 iscritti del 2024 sono diventati 154, con un incremento del 10 per cento. In questo modo Stefano Dall'Aglio (nella foto), segretario cittadino del Pd, traccia il punto della situazione sull'anno passato e annuncia poi quali saranno gli obiettivi per il 2026. "Si conferma la capacità del nostro circolo di essere un punto di riferimento importante nella comunità – sostiene Dall'Aglio –. Lavoreremo da qui in avanti per intensificare le attività di dialogo e confronto con i cittadini e per preparare un'alternativa credibile all'attuale amministrazione comunale".

