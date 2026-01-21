Dalle truffe agli anziani col porta a porta noleggiavano Ferrari e Lamborghini | 5 indagati e sequestro milionario

Quattro persone sono state arrestate e sequestrati beni per un valore di milioni di euro in un’indagine su un sistema truffaldino. Gli indagati avrebbero approfittato della vulnerabilità di anziani, utilizzando tecniche di porta a porta per vendere prodotti di scarso valore a prezzi elevati. Tra le accuse figurano frode e appropriazione indebita, con diverse persone coinvolte nel progetto illegale.

Sono accusati di aver messo in piedi un sistema truffaldino, con anziani costretti a pagare a peso d'oro articoli casalinghi, set di pentole, materassi, topper, cuscini, lenzuola e poltrone di scarsa qualità. La Guardia di Finanza di Padova ha scoperto un vasto giro d'affari, che dal Veneto si.🔗 Leggi su Forlitoday.it Truffe porta a porta agli anziani: finanziamenti imposti e prodotti scadenti a prezzi gonfiatiUna recente operazione della Guardia di Finanza di Padova ha portato all’arresto di 10 persone coinvolte in un’associazione a delinquere che, attraverso truffe porta a porta, ha ingannato oltre 1200 anziani. Truffe agli anziani, sgominata banda di finti venditori porta a porta: 1.200 vittimeUna banda di falsi venditori porta a porta è stata smantellata dopo aver coinvolto circa 1. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Le truffe agli anziani, un danno non solo economico: paura e insicurezza tra le vittime; Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani; Truffe agli anziani, sgominata banda di finti venditori porta a porta: 1.200 vittime; Truffe porta a porta agli anziani: 1200 vittime in tutta Italia (anche a Lecco). Truffe agli anziani: la maxi operazione tocca Lecco, le vittime sono centinaiaMaxi operazione della Guardia di Finanza: sequestrati 2,5 milioni di euro. Prodotti venduti con ricarichi fino all'800%, vittime costrette ad accendere finanziamenti per acquistare articoli di scarso ... leccotoday.it Truffe agli anziani a Genova, napoletano arrestato dai carabinieriStamane i carabinieri di Ge-San Martino hanno eseguito a Napoli, con l’ausilio dei colleghi dell’Arma del posto, un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Genova, ... ligurianotizie.it Canale 3. . Truffe agli anziani: un fenomeno in leggero calo, ma con il quale non bisogna abbassare la guardia. Questo, il messaggio lanciato dal comandante provinciale dei carabinieri Giulio Modesti, che ai nostri microfoni ha analizzato i dati di quest’anno ri facebook Truffe agli anziani e vacanze a Cortina con il Ferrari: dieci indagati x.com

