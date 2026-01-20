Truffe porta a porta agli anziani | finanziamenti imposti e prodotti scadenti a prezzi gonfiati

Una recente operazione della Guardia di Finanza di Padova ha portato all’arresto di 10 persone coinvolte in un’associazione a delinquere che, attraverso truffe porta a porta, ha ingannato oltre 1200 anziani. Sequestrati beni per 2,5 milioni di euro, con finanziamenti imposti e prodotti di scarsa qualità venduti a prezzi gonfiati. Questi comportamenti rappresentano una grave minaccia per le persone più vulnerabili e richiedono attenzione e prevenzione.

AGI - Dieci indagati, sequestri per 2,5 milioni di euro e oltre 1200 vittime. Sono i numeri di una maxi operazione che ha visto oggi oltre 70 militari del Comando Provinciale di Padova della Guardia di Finanza impegnati in arresti e perquisizioni nei confronti di una associazione a delinquere specializzata in truffe agli anziani. Dieci persone, tutte di nazionalità italiana, sono state denunciate alla locale Procura della Repubblica, cinque delle quali, domiciliate nel padovano, destinatarie di misure cautelari personali disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Padova.

