Dalla Rocchetta a Campolo il borgo rinasce

Nuova vita per i nsotri borghi, grazie a 20 milioni del Pnrr. Un investimento che punta "alla rinascita economica e sociale dei nostri centri", dice la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, ieri in visita a Grizzana Morandi con tappe alla Casa Museo Morandi, al Borgo di Campolo e al complesso monumentale della Rocchetta Mattei. "Si tratta di una misura di rigenerazione del territorio che fa del binomio cultura e turismo la chiave per aprire la strada alla ripartenza e allo sviluppo della comunità, e dell'intera area limitrofa, in un'ottica di nuova attrattività, specie verso le giovani generazioni", continua Borgonzoni.

