Giovanni Campolo un angelo a Crans Montana | con il padre Paolo ha sfidato le fiamme per salvare tanti giovani come lui dalla morte

Giovanni Campolo, insieme a suo padre Paolo, ha affrontato con coraggio le fiamme a Crans Montana per salvare giovani in pericolo. La sua determinazione e il suo spirito di solidarietà testimoniano un impegno concreto, senza spettacoli o sensazionalismi. Un esempio di come l’attenzione e l’azione possano fare la differenza, portando avanti valori di solidarietà e responsabilità civica.

Chi è Paolo Campolo, papà eroe della ‘brigata civica’ di Crans-Montana: “Abbiamo sfondato una porta bloccata e trascinato fuori i ragazzi” - Strage di Capodanno al Le Constellation, il 55enne ricoverato a Sion: “Quelle immagini impossibili da dimenticare. quotidiano.net

Paolo Campolo, l'eroe di Crans Montana che ha salvato tanti giovani dal fuoco - Conoscendo bene il locale è andato subito all'uscita posteriore, ha sfondato la porta e tirato fuori diverse persone. msn.com

Via Giovanni Campolo 94 Palermo #stancampiano #pasticceria #cheesecake - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.