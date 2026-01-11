Giovanni Campolo un angelo a Crans Montana | con il padre Paolo ha sfidato le fiamme per salvare tanti giovani come lui dalla morte
Giovanni Campolo, insieme a suo padre Paolo, ha affrontato con coraggio le fiamme a Crans Montana per salvare giovani in pericolo. La sua determinazione e il suo spirito di solidarietà testimoniano un impegno concreto, senza spettacoli o sensazionalismi. Un esempio di come l’attenzione e l’azione possano fare la differenza, portando avanti valori di solidarietà e responsabilità civica.
Ha il volto della meglio gioventù, di quella che non si gira dall’altra parte e non scappa, ma si rimbocca le maniche e agisce. Giovanni Campolo, il giovane che assieme al papà ha compiuto un gesto eroico nella tragedia di Crans Montana, incarna lo spirito della solidarietà più autentica. Del resto la sua scelta di campo lo studente di Ingegneria dalle origini calabresi l’ha fatta. Ha deciso. 🔗 Leggi su Feedpress.me
