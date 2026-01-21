Groenlandia Trump arriva a Davos | Scoprirete cosa farò

A Davos, Donald Trump si presenta al World Economic Forum, lasciando intendere che annuncerà novità riguardo alla Groenlandia. Con un breve commento, ha accennato che il pubblico “scoprirà” in seguito cosa ha in programma. L’attesa si concentra sul suo intervento e sulle possibili conseguenze di eventuali sviluppi riguardanti questa regione.

(Adnkronos) – "You'll find out". "Lo scoprirete". Donald Trump sbarca a Davos per il World Economic Forum e promette novità sulla Groenlandia, il tema caldissimo del momento. Il presidente degli Stati Uniti arriva in Svizzera per ribadire che l'isola artica, territorio controllato dalla Danimarca, è un obiettivo imprescindibile per Washington. "E' fondamentale per la sicurezza.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Trump dice no a Macron e rilancia: “Fin dove mi spingerò sulla Groenlandia? Lo scoprirete”Durante una conferenza alla Casa Bianca, Donald Trump ha risposto con un commento ambiguo riguardo alla Groenlandia, suscitando interesse e curiosità.

Trump rifiuta l’invito di Macron a Parigi: “Fin dove mi spingerò sulla Groenlandia? Lo scoprirete”Donald Trump ha declinato l’invito di Emmanuel Macron a partecipare a una riunione informale del G7 a Parigi, in programma dopo il vertice di Davos.

Vertice a Washington sulla Groenlandia: Trump aumenta la pressione, l'Europa frena

Argomenti discussi: Groenlandia, Trump: i leader europei non si opporrano all'acquisto dell'isola; Groenlandia, l’UE esclude per ora misure contro gli USA; Groenlandia, ecco cosa pensano gli elettori repubblicani delle mosse di Trump; Copenaghen e Nuuk propongono missione Nato in Groenlandia. Trump: Uso della forza? No comment.

