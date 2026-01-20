dalla groenlandia ai dazi cosa ha detto von der leyen nel suo intervento a davos

Durante il suo intervento a Davos, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sottolineato come i recenti sviluppi, dalla Groenlandia ai dazi commerciali, rappresentino un « cambiamento sismico » nei rapporti internazionali. Ha evidenziato le nuove tensioni legate al controllo delle risorse e agli equilibri globali in evoluzione, evidenziando l’importanza di un approccio collaborativo per affrontare le sfide emergenti.

Un momento che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha definito come « un cambiamento sismico » sta attraversando gli equilibri globali, segnati da dazi, conflitti e nuove tensioni legate al controllo delle materie prime. Intervenendo al Forum economico mondiale di Davos, von der Leyen ha spiegato che questa situazione può diventare per l’Europa un’occasione per rafforzare la propria autonomia strategica e costruire «una nuova forma di indipendenza». Un’esigenza che, ha sottolineato, «non è nuova, né una reazione agli eventi recenti: è un imperativo strutturale da molto tempo», aggiungendo che «oggi esiste un vero consenso su questo». 🔗 Leggi su Lettera43.it

Von der Leyen a Davos: «I dazi di Trump sono un errore, la nostra risposta sarà ferma». E sulla Groenlandia: «L’Ue pronta a investire»In occasione del Forum di Davos, Ursula von der Leyen ha commentato i recenti dazi proposti da Donald Trump, definendoli un errore, soprattutto tra alleati storici.

Mercosur c'è l'accordo con l'Unione europea, Von der Leyen risponde ai nuovi dazi di Trump per la GroenlandiaL’accordo commerciale tra l’Unione europea e il Mercosur, raggiunto dopo oltre venticinque anni di negoziati, rappresenta un passo importante nelle relazioni tra le due realtà.

