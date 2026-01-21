Dalla Brianza a Bruxelles, gli agricoltori italiani manifestano preoccupazione per l’accordo commerciale con il Mercosur. Secondo Davide Nava, suinicoltore di Roncello, le differenze normative rappresentano un rischio maggiore rispetto all’ingresso di prodotti esteri. La protesta evidenzia le difficoltà dei produttori locali di fronte a potenziali impatti economici e competitivi derivanti da tali accordi commerciali.

"Non sono i maiali brasiliani a togliermi il sonno. Ma la differenza di regole". Davide Nava, storico suinicoltore di Roncello, sintetizza così gli effetti dell’accordo col Mercosur sui produttori italiani. Al centro del malumore l’intesa, lungo l’asse Bruxelles-Brasilia-Buenos Aires, che ha assunto un significato geopolitico di chiara sfida alle scelte protezionistiche degli ultimi mesi di Donald Trump, e che in sostanza prevede un taglio drastico dei dazi e canali di accesso privilegiati per l’ingresso di merci dall’America Latina sul mercato europeo e viceversa. Ieri, gli agricoltori Coldiretti Milano, Lodi e Monza Brianza hanno protestato di nuovo a Strasburgo contro gli effetti dell’intesa sul mondo dei campi e nelle stalle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dalla Brianza a Bruxelles. La protesta degli agricoltori contro l’accordo Mercosur: "Per noi danni gravissimi"

Bruxelles, proteste degli agricoltori contro l’accordo Mercosur-UeA Bruxelles, le strade si sono popolate di agricoltori in protesta contro l’accordo Mercosur-Ue.

Video – Trattori in corteo a Milano: la protesta degli agricoltori contro l’accordo Ue-MercosurUn corteo di trattori provenienti da Binasco ha attraversato Milano, accompagnato dalle forze dell’ordine, in occasione di una manifestazione degli agricoltori.

A Bruxelles gli agricoltori protestano contro l’accordo Mercosur

