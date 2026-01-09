Video – Trattori in corteo a Milano | la protesta degli agricoltori contro l’accordo Ue-Mercosur

Un corteo di trattori provenienti da Binasco ha attraversato Milano, accompagnato dalle forze dell’ordine, in occasione di una manifestazione degli agricoltori. La protesta si concentra contro l’accordo tra Ue e Mercosur, evidenziando le preoccupazioni del settore agricolo italiano. La manifestazione si inserisce in un contesto di tensione e attenzione alle questioni legate alla sostenibilità e al futuro dell’agricoltura locale.

