Video – Trattori in corteo a Milano | la protesta degli agricoltori contro l’accordo Ue-Mercosur

Da panorama.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un corteo di trattori provenienti da Binasco ha attraversato Milano, accompagnato dalle forze dell’ordine, in occasione di una manifestazione degli agricoltori. La protesta si concentra contro l’accordo tra Ue e Mercosur, evidenziando le preoccupazioni del settore agricolo italiano. La manifestazione si inserisce in un contesto di tensione e attenzione alle questioni legate alla sostenibilità e al futuro dell’agricoltura locale.

I trattori partiti da Binasco sono entrati a Milano scortati dalle forze dell’ordine per una nuova giornata di protesta degli agricoltori. La mobilitazione è rivolta contro l’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Mercosur, ritenuto penalizzante per il settore primario. I manifestanti denunciano il rischio di concorrenza sleale e il crollo dei prezzi agricoli. Il corteo punta a richiamare l’attenzione delle istituzioni sul futuro dell’agricoltura italiana. Nel video, i trattori sfilano davanti alla stazione Centrale. 🔗 Leggi su Panorama.it

