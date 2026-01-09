Video – Trattori in corteo a Milano | la protesta degli agricoltori contro l’accordo Ue-Mercosur
Un corteo di trattori provenienti da Binasco ha attraversato Milano, accompagnato dalle forze dell’ordine, in occasione di una manifestazione degli agricoltori. La protesta si concentra contro l’accordo tra Ue e Mercosur, evidenziando le preoccupazioni del settore agricolo italiano. La manifestazione si inserisce in un contesto di tensione e attenzione alle questioni legate alla sostenibilità e al futuro dell’agricoltura locale.
I trattori partiti da Binasco sono entrati a Milano scortati dalle forze dell’ordine per una nuova giornata di protesta degli agricoltori. La mobilitazione è rivolta contro l’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Mercosur, ritenuto penalizzante per il settore primario. I manifestanti denunciano il rischio di concorrenza sleale e il crollo dei prezzi agricoli. Il corteo punta a richiamare l’attenzione delle istituzioni sul futuro dell’agricoltura italiana. Nel video, i trattori sfilano davanti alla stazione Centrale. 🔗 Leggi su Panorama.it
