A Bruxelles, le strade si sono popolate di agricoltori in protesta contro l’accordo Mercosur-Ue. La manifestazione, svoltasi davanti al Parlamento europeo, ha portato momenti di tensione e scontri, evidenziando le preoccupazioni del settore agricolo rispetto alle implicazioni dell’intesa commerciale. La protesta riflette il disagio di un comparto fondamentale per l’economia e la sovranità alimentare europea.

© Lettera43.it - Bruxelles, proteste degli agricoltori contro l’accordo Mercosur-Ue

Momenti di tensione a Bruxelles durante la manifestazione degli agricoltori a Place du Luxembourg, di fronte al Parlamento europeo. La protesta, animata da centinaia di trattori, è degenerata quando la polizia è intervenuta prima con gli idranti e poi avanzando con il lancio di fumogeni per respingere i manifestanti. Dalla piazza sono stati scagliati contro le forze dell’ordine ortaggi, oltre a pietre, bottiglie e petardi, mentre davanti agli edifici dell’Eurocamera è stato anche scaricato del letame. Le vetrate della Stazione Europa, che si affaccia sull’area, hanno riportato danni. Gli scontri sono durati alcuni minuti, al termine dei quali la polizia si è attestata lungo la recinzione di filo spinato installata per impedire l’accesso al Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

