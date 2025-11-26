Nuove piste ciclabili tra Eraclea Minoa e Torre Salsa | al via progetto da 100mila euro

La giunta comunale di Cattolica Eraclea, guidata dal sindaco Santo Borsellino, ha approvato la convenzione per l’attuazione dell’intervento denominato "Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali a ridosso della fascia boscata nella zona di Bovo Marina, Eraclea Minoa e Torre. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

