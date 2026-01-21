Da Maria London chiude dopo 46 anni | il ristorante simbolo dei tifosi del Napoli a Notting Hill

Da Maria London, il ristorante simbolo della cucina napoletana a Notting Hill, chiude dopo 46 anni di attività. Il locale, punto di ritrovo per i tifosi del Napoli a Londra, terminerà il suo servizio alla fine di gennaio. La chiusura rappresenta la fine di un’epoca per la comunità locale e per gli amanti della tradizione culinaria partenopea nella capitale britannica.

Da Maria London, lo storico locale di cucina napoletana a Londra, punto di riferimento per i tifosi azzurri, abbasserà definitivamente la saracinesca a fine gennaio. Chiuderà a fine gennaio Da Maria London, storico ristorante di cucina napoletana situato nel quartiere di Notting Hill, diventato negli anni uno dei principali punti di riferimento per i tifosi del Napoli all’estero. A comunicarlo è stato il titolare Pasquale Ruocco, che insieme alla moglie ha gestito il locale per 46 anni. All’esterno Londra, all’interno Napoli: Da Maria non era un semplice ristorante, ma un luogo simbolico per la comunità partenopea e per i tifosi azzurri. 🔗 Leggi su 2anews.it

