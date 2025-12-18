Guida senza patente da 13 anni e minaccia i vigili all' alt | denunciato

Un uomo di 56 anni, dopo tredici anni di guida senza patente, è stato fermato dagli agenti della polizia locale di Bologna su via Pelagio Palagi. Durante il controllo, ha minacciato i vigili, ignorando che la sua patente era stata revocata. Un episodio che mette in luce i rischi e le conseguenze di comportamenti irresponsabili alla guida.

