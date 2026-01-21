Curling i convocati dell’Italia per Milano-Cortina | grossa sorpresa

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha annunciato i nomi degli atleti italiani convocati per il curling ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. La selezione comprende le squadre maschile, femminile e di doppio, pronte a rappresentare l’Italia in questa disciplina durante la competizione olimpica, che si svolgerà dal 4 al 22 febbraio 2026. Ecco i nomi dei convocati e le prime novità sulla partecipazione italiana.

L’elenco ufficiale dei convocati include conferme importanti, ma anche una sorpresa significativa nella squadra femminile considerata l’assenza di una delle giocatrici più forti ed esperte. La novità più chiacchierata riguarda ovviamente la formazione femminile, nella quale Angela Romei non figura tra le convocate per Milano-Cortina 2026. La pugliese, 28 anni, originaria di Monopoli, ha contributo ai successi azzurri negli ultimi 10 anni, incluse le medaglie agli Europei e un quarto posto ai Mondiali 2024, ma è stata esclusa dalla lista olimpica definitiva. La sua assenza ha sorpresa tifosi e addetti ai lavori, anche alla luce del suo contribuito alla disciplina.🔗 Leggi su Sportface.it

