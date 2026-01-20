Curling i convocati dell’Italia per le Olimpiadi 2026 | fuori un pilastro della squadra femminile c’è una sorpresa

Sono stati annunciati i membri della squadra italiana di curling per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma dal 6 febbraio. La selezione include alcune sorprese e l’assenza di un pilastro della squadra femminile. Di seguito i nomi dei convocati e le novità che caratterizzano la rosa italiana per questa importante competizione.

Sono stati ufficializzati i convocati dell’Italia per i tornei di curling che animeranno le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la cui Cerimonia d’Apertura è in programma venerdì 6 febbraio. Nelle ultime ore circolava la voce di una sorprendente esclusione in seno alla squadra femminile ed è stata confermata: Angela Romei non figura nel quintetto selezionato per la rassegna a cinque cerchi (le partite di curling inizieranno già il 4 febbraio con il misto). Stiamo parlando di un autentico pilastro del gruppo tricolore, presente in Nazionale da ormai un decennio e grande protagonista delle due medaglie conquistate agli Europei (bronzo nel 2017 e argento nel 2023), oltre che del quarto posto conseguito ai Mondiali 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026: tutti i convocati dell'Italia. Già definita la squadra di short track

